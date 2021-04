immo flash

Garbe erwirbt Logistikzentrum

Verteilzentrum in den Niederlanden gekauft

Autor: Charles Steiner

Logistikimmobilien in den Niederlanden gelten europaweit als besonders hoch begehrt. Dementsprechend hoch sind dort auch die Investmentaktivitäten. Die Garbe Industrial Real Estate hat jetzt etwa ein Logistik-Distributionszentrum in den Niederlanden von der Stiftung Vastgoed Veenendaal, verwaltet von ProDelta Real Estate, für einen ihrer Fonds erworben. Das Verteilerzentrum befindet sich am Arsenaal 2 in Veenendaal in der Provinz Utrecht und umfasst rund 41.000 m² Hallenfläche, 2.200 m² Bürofläche, 1.700 m² Zwischengeschoss sowie 233 Parkplätze. Das Objekt ist vollständig an zwei Mieter vermietet, XPO Supply Chain Netherlands B.V. und Pon Logistics B.V. Über den Kaufpreis sind keine Angaben gemacht worden.

Mit dem Ankauf verweist Garbe auf ein niederländisches Logistik-Portfolio im Wert von rund 450 Millionen Euro.