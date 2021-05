immo flash

Garbe refinanziert Logistikpaket

380 Millionen Euro für ein Joint-Venture-Mandat

Autor: Charles Steiner

Der Logistikentwickler Garbe Industrial Real Estate GmbH, hat für ein Joint Venture-Mandat ein verwaltetes Logistikportfolio in Höhe von 380 Millionen Euro refinanziert. Dabei stellten die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) gemeinsam mit der Berlin Hyp AG und der Helaba die Refinanzierung bereit. Die pbb fungierte als Arranger und als Konsortialführer. Das refinanzierte Logistikportfolio besteht aus 29 Immobilien an etablierten Logistikstandorten in Deutschland sowie den Niederlanden und verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 631.000 m². Die Hallenflächen sind langjährig an bonitätsstarke Logistikunternehmen vermietet. Das Refinanzierungsportfolio ist Teil eines Gesamtportfolios, das Garbe für ein Joint Venture-Mandat im Jahr 2016 für rund 430 Millionen Euro erworben und seitdem durch aktives Management auf rund 830 Millionen Euro erweitert hat. Seit 2016 habe somit eine IRR von mehr als 45 Prozent erzielt bzw. eine Verfünffachung des eingesetzten Eigenkapitals erwirtschaftet werden können, so Garbe in einer Aussendung.