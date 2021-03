immo flash

Garbe übertrifft sich selbst

Transaktionsvolumen auf knapp 1,5 Milliarden Euro gesteigert

Autor: Charles Steiner

Der gesteigerte Bedarf an Logistikimmobilien beschert dem Logistikentwickler Garbe Industrial Real Estate einmal mehr rosige Zahlen. Durch die verstärkte Expansion in Deutschland, den CEE-Ländern und auch Österreich konnte man im abgelaufenen Geschäftsjahr das Transaktionsvolumen um 23 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro steigern und gleichzeitig 895 Millionen Euro Eigenkapital für Fonds und Investmentvehikel einsammeln. Zum Jahresende 2020 bewertete GARBE sein betreutes Immobilien- und Fondsvermögen nach Verkehrswert neu. Der Wert der betreuten Asset unter Management (AUM) lag demnach bei 5,4 Milliarden Euro. Zusammen mit der derzeitigen Development-Pipeline von 850.000 m² summieren sich die AUM auf rund 6,6 Milliarden Euro, so Garbe in ihrer Jahresbilanz. 2020 seien 120.000 m² neu vermietet worden - mit 99 Prozent habe man zudem eine Vollvermietung erzielen können. Im Vorjahr seien 260.000 m² neuer Logistikflächen fertiggestellt worden, weitere 390.000 m² befinden sich in Planung oder in Bau. Damit erhöht sich die Projektpipeline auf 850.000 m². Christopher Garbe, Geschäftsführer der Garbe Industrial Real Estate GmbH, sagt: "Neben Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Tschechien haben wir Anfang des Jahres auch ein Frankreich-Büro eröffnet. Zudem werden wir weiter expandieren und schauen uns derzeit die Logistikmärkte in Polen und Italien an."