immo flash

Gekippter Mietendeckel bringt Preissprung

Angebotsmieten in Berlin um sieben Prozent gestiegen

Autor: Charles Steiner

Im Vorfeld hatte es die Immobilienbranche bereits prognostiziert, nun ist es eingetreten. Der erst vor wenigen Wochen gekippte Mietendeckel in Berlin hatte tatsächlich zu einem Preissprung der Angebotsmieten in der deutschen Hauptstadt geführt. Laut des ImmoScout24 WohnBarometer seien die Angebotspreise seitdem um sieben Prozent gestiegen. Auch hatte der Fall des Mietendeckels zu einer Verbreiterung des Angebots auf den Markt geführt: Seit der Gerichtsentscheidung stieg das Angebot für Mietwohnungen mit Fertigstellung vor 2014 bis Ende April um bis zu 20,5 Prozent an. Knapp drei Wochen nach dem Urteil lag es am 3. Mai weiterhin um 8,6 Prozent über dem Niveau des 15. April. Die Angebotsmieten für das zuvor Mietendeckel-relevante Segment mit Baualter vor 2014 stiegen seit dem 15. April 2021 im Durchschnitt um 90 Cent pro Quadratmeter an. ImmoScout24-Co-CEO Thomas Schroeter: "Es ist gut, dass Berlin durch das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts endlich wieder Rechtssicherheit hat. Wir hoffen, dass sich das Angebot an Bestandsmietwohnungen nun wieder erholen wird. Dazu sehen wir knapp drei Wochen nach der Entscheidung bereits erste Tendenzen."

Deutschlandweit weise der Wohnbarometer im ersten Quartal eine Mietpreissteigerung bei Bestandswohnungen von 1,8 Prozent auf, Neubauwohnungen zur Miete erlebten mit 2,1 Prozent im ersten Quartal und 5,3 Prozent im Jahresvergleich noch stärkere Preiszuwächse. Das ist auch der hohen Nachfrage geschuldet: "Deutschlandweit übersteigt die Nachfrage nach Mietwohnungen das Angebot deutlich. Das erklärt, warum die Angebotsmieten nach wie vor deutlich anziehen. Wir gehen daher davon aus, dass die Mietpreise für Bestandswohnungen in den nächsten Monaten im gesamtdeutschen Mittel um 2,5 Prozent und im Neubausegment sogar um 4,3 Prozent steigen werden", so Schroeter.