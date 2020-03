Genussgipfel mit Entschleunigungsfaktor

Wer High-Life und Nachtleben sucht, sollte sich besser einige Kilometer weiter in Tirol umsehen. In den Hotspots Kitzbühel oder Ischgl. Denn bei Zams in Tirol, am sogenannten "Genussberg Venet" stehen ganz andere Dinge im Mittelpunkt. Hier, im kleinen, feinen Hotel direkt gegenüber der Bergstation kann es schon aufgrund der Lage keinen Massentrubel geben. Und abends sieht man - wenn es nicht gerade allzu wolkig ist - die Sterne so heftig strahlen, wie man das in Österreich sonst nicht kennt.

Klar, das Auto bleibt im Tal, vielleicht 20 "Bergbahnminuten" entfernt und doch nach 17 Uhr bis zur Wiedereröffnung der Bergbahn de facto unerreichbar. Das hat schon mal etwas, genauso wie die überblickbaren Mitgäste. Irgendwie breitet sich eine echte Skihüttenatmosphäre - wenn auch mit Luxusstatus ...