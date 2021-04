immo flash

ARE kauft Bürokomplex Euro Plaza 1

26.400 m² Bürofläche zu 91 Prozent vermietet

Autor: Gerhard Rodler

© Hannes Buchinger

Die ARE Austrian Real Estate hat jetzt laut exklusiven immoflash-Informationen den Bürokomplex Euro Plaza 1 in Wien-Meidling von der DWS aus dem offenen Immobilien-Publikumsfonds Grundbesitz Global angekauft. Dabei handelt es sich um insgesamt 26.400 m² Büronutzfläche, 880 m² Lagerflächen sowie über 400 Tiefgaragen-Stellplätze. Derzeit sind 91 Prozent der Bürofläche an 15 nationale und internationale Unternehmen vermietet.

„Der etablierte Bürostandort Euro Plaza nahe der Wienerberg City verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur und moderates Preisniveau“, so ARE-CEO Hans Peter Weiss. Positiv bewertet er auch den aktuellen Leerstand, der wohl nicht nur zur einer derzeit auch preislich attraktiven Einstiegschance verholfen hat, sondern auch eine aktive Immobilienbewirtschaftung ermöglicht. So gesehen hat die ARE hier einen sehr lukrativen Deal finalisieren können.

Der Euro Plaza wurde vom Architekturbüro Neumann + Partner entworfen und der jetzt verkaufte Bauteil wurde bereits 2002 fertig gestellt und mit ÖGNI/DGNB in Gold ausgezeichnet.