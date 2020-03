immo flash

Gewerbeareal in Frankfurt verkauft

2VN Immo Concito entwickelt hier

Autor: Günther Schneider

In Frankfurt am Main ist jetzt ein Gewerbegrundstück mit Bestandsbauten verkauft worden. Wie die BNP Paribas Real Estate, die die Vertragsparteien beraten hatte, hat die 2VN Immo Concito aus dem rheinland-pfälzischen Waldbreitbach mit den Gesellschaftern N. Lugman und V. Schicker die Liegenschaft im Frankfurter Stadtteil Seckbach erworben. Diese plant hier eine Projektentwicklung. Verkäuferin des gut 4.100 m² großen Grundstücks in der Mergenthalerstraße 12 ist eine Erbengemeinschaft aus dem Breisgau. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.