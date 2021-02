immo flash

Gollenz verkauft Grazer Projekt

Investorengruppe kauft Development via Share Deal

Autor: Charles Steiner

© GS Architekten

Mittlerweile reißen sich die Investoren auch in Graz um Immobilien. Forward Deals werden in der steirischen Landeshauptstadt immer häufiger. Davon kann auch Gerald Gollenz, steirischer Fachgruppenobmann und stellvertretender Obmann des Fachverbands für Immobilien- und Vermögenstreuhänder berichten. Nach rund dreijähriger Arbeit hat dieser gemeinsam mit einem Partner in prominenter Lage in Graz Geidorf ein weiteres Projekt erfolgreich entwickelt und dieses bereits verwerten können. Auf der Liegenschaft Theodor Körnerstrasse 182 werden 22 Wohnungen und ca. 850 ² Büro- und Geschäftsflächen entstehen. Die Liegenschaft ist bis dato gewerblich als Abstellplatz für Gebrauchtautos eines KFZ-Händlers genutzt worden. Gemeinsam mit der Stadt Graz ist ein Architektenwettbewerb nach dem Grazer Modell durchgeführt worden, aus dem das Büro GS architects als Sieger hervorging. Das Projekt wurde nun nach Rechtskraft des Bebauungsplanes an eine Grazer Investorengruppe im Rahmen eines share deals verkauft.