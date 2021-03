immo flash

Größte Immofirmen kommen aus Asien

7 asiatische Gesellschaften in den Top 10

Autor: Stefan Posch

Asiatische Immobilienunternehmen dominieren immer mehr den internationalen Immobilienmarkt. Laut einer Untersuchung von Forbes und Statista kommen 7 der 10 größten Immobilienunternehmen der Welt aus Asien. Die vordersten drei Plätze halten Unternehmen aus Hongkong.

Demnach ist der Immobilienkonzern Wheelock and Company mit einer Bilanzsumme von 75,6 Milliarden Dollar das größte Immobilienunternehmen der Welt, gefolgt von New World Development Co. Ltd mit 64,2 Milliarden Dollar Bilanzsumme und Henderson Land Development (58,4 Milliarden Dollar). So weisen alleine die drei größten Unternehmen eine Bilanzsumme von fast 200 Milliarden Dollar aus. Obwohl die Wirtschaft in Hongkong seit der asiatischen Finanzkrise von 1997 nicht so stark schrumpfte wie 2020, stieg etwa der Wert von Wheelock and Company im Jahr 2020 um 52 Prozent.

Platz vier, und damit größtes nicht in Hongkong ansässige Unternehmen ist die japanische Mitsubishi Estate Company mit einer Bilanzsumme von 54 Milliarden Dollar. Die drei anderen asiatischen Unternehmen auf der Top-10-Liste sind GLP, Frasers Property und City Developments Limited aus Singapur mit einer Bilanzsumme von 30,5 Milliarden Dollar, 28,1 Milliarden Dollar bzw. 15,3 Milliarden Dollar. Drei amerikanische Unternehmen belegen die verbleibenden Plätze in der Top-10-Liste: Prologis (39,5 Milliarden Dollar), WeWork (27 Milliarden Dollar) und Marriott International (24,9 Milliarden Dollar).