Megaprojekt in Bosnien startet

Dar Al Arkan entwickelt Tourismusprojekt Sidra

Autor: Stefan Posch

Dar Al Arkan, ein Immobilienentwicklungsunternehmen in Saudi-Arabien, hat mit der Entwicklung eines Mega-Tourismusprojekt in Bosnien gestartet. Das Investitionsvolumen für das die Luxus-Ferien- und Wohnanlage beträgt etwa 112 Millionen Euro.

Die Arbeiten vor Ort werden diesen Sommer mit der Infrastruktur und dem Clubhaus beginnen. Die Fertigstellung ist innerhalb von 36 Monaten geplant. Potenzielle Käufer werden bereits eingeladen, ihren bevorzugten Standort auszuwählen und ihr Villenmodell aus einer Reihe von Optionen zu wählen.

Das 500.000 Quadratmeter große Projekt mit dem Namen Sidra, was so viel wie "Leben inmitten der Wälder" bedeutet, wird von 20.000 Bäumen umgeben sein und ist das größte einzelne Immobilienprojekt in Bosnien. Es wird eine Gated Community mit hochspezialisierten Villen bieten, die für modernes Wohnen entworfen wurden, in einer Gegend, die als eine der gesündesten und saubersten auf dem Balkan eingestuft wird.

Herr Yousef Bin Abdullah Al Shalash, Vorsitzender von Dar Al Arkan, sagt: "Wir sind stolz darauf, dass lokale saudische Marken ins Ausland gehen und dort effektiv konkurrieren und den Namen Saudi-Arabiens verbreiten können. Nachdem wir unser Projekt in Dubai gestartet haben, expandieren wir nun nach Bosnien, was eine goldene Gelegenheit darstellt, ein Stück erstklassige Immobilie in einem sehr begehrten europäischen Zielort zu erwerben, und wir glauben, dass es bosnische, saudische und internationale Investoren anziehen wird. Wir freuen uns, dass wir bei diesem Projekt mit lokalen bosnischen Architekten, Beratern und Bauunternehmern zusammenarbeiten. Wir begrüßen auch die rasche Erteilung von Lizenzen durch die Regierung, um das Projekt zu starten, was auch den Wunsch Bosniens zeigt, ausländische Investoren anzuziehen."