immo flash

Grossmann und Wüstenrot kooperieren

Forward Funding 40 Mietwohnungen

Autor: Stefan Posch

Der Bauträger und Zinshausentwickler Grossmann Immobilien kooperiert mit Wüstenrot und errichtet Forward Funding Mietwohnungen. Insgesamt 40 unbefristete Neubau-Mietwohnungen entstanden in der Weglgasse 7 in Schwechat. Bei der Fertigstellung im Spät-Herbst 2020, war die Wohnhausanlage bereits vollvermietet. „Für unsere Kunden wollen wir stets das Beste erzielen. Es freut uns daher sehr, dass wir diese Vision mit unserem Kooperationspartner Wüstenrot bei unserem gemeinsamen Projekt verfolgen konnten. Als zukunftsorientiertes Immobilienunternehmen ist es uns wichtig, unsere Partnerschaften zu erweitern und die Qualitätsmaßstäbe in der Branche allgemein zu verbessern“, so Benedikt Grossmann, Geschäftsführer Grossmann Immobilien. Auch Michael Ebner, Abteilungsleiter Immobilienportfolio Wüstenrot, zeigt sich über die Kooperation erfreut: „Wir betrachten eine fundierte Partnerschaft als eine wichtige Basis für qualitative und erstklassige Dienstleistungen. Die zufriedenen Bewohner der Weglgasse 7 zeigen, dass die Zusammenarbeit ein voller Erfolg war“. Weitere Kooperationen sind im Laufe des Jahres 2021 bereits geplant.