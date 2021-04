immo flash

Hacker als Gefahr für Aufzüge

Hundt Consult rät von Remote-Steuerungen eher ab

Autor: Stefan Posch

Immer mehr Aufzugsanlagen verfügen über digitale Steuerungen, die einen Zugriff über das Internet ermöglichen. Das ist einerseits komfortabel, aber gleichzeitig besteht laut Liftmanagement-Unternehmen Hundt Consult die Gefahr von Hackerangriffen.

„Wenn der Betreiber oder Wartungdienstleister online auf den Aufzug zugreifen kann, dann können Dritte - bspw. Kriminelle - das leider auch. Insofern ist an den Berichten über manipulierte Aufzüge schon etwas dran“, erklärt Tim Gunold, geschäftsführender Gesellschafter von Hundt Consult. „Das kann durchaus gefährlich werden, wenn Dritte den Aufzug manipulieren und zum Beispiel Personen in der Kabine einschließen oder Aufzüge in einem Krankenhaus nicht mehr funktionieren.“ Hundt Consult rät deshalb von Remote-Steuerungen für Aufzugsanlagen tendenziell eher ab. „Zumindest aber sollte man sich die Risiken bewusst machen und entsprechend gut abwägen, ob die avisierten Vorteile wirklich Kundennutzen stiften“, rät Tim Gunold.