Hallmann kauft FMZ in Neu Ulm

Präsenz in Deutschland ausgebaut

Autor: Stefan Posch

Klemens Hallmann übernahm mit seiner Hallmann Holding die die Mehrheitsanteile am Fachmarktzentrum in Neu Ulm in Bayern und baut so die Präsenz am deutschen Markt aus. Das FMZ Neu Ulm ist mit rund 110.000 m² BGF und einem Parkhaus von 36.000 m² BGF das größte Fachmarktzentrum Deutschlands im Alleineigentum einer Gesellschaft, und zugleich eines der größten Europas. Über die Verkaufssumme wurde Stillschweigen vereinbart.

„Mit dieser Investition in Deutschland erweitern wir unser Immobilienportfolio um ein zukunftsweisendes Projekt“, zeigt sich Klemens Hallmann erfreut. „Die Mehrheitsbeteiligung an der Eigentümergesellschaft eines der größten Fachmarktzentren Europas festigt die internationalen Expansionsbestrebungen der Hallmann Gruppe. Der deutsche Markt war und ist für uns hochinteressant; weitere Projekte werden folgen.“ „Seit mittlerweile über 25 Jahren investieren wir in qualitativ hochwertige Immobilienprojekte. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der Investition in eines der größten Fachmarktzentren Europas die Weichen für den optimalen Ausbau unserer Immobiliengeschäfte im europäischen Raum setzen“, fügt Hallmann hinzu.