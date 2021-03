immo flash

Hamburger ABC-Bogen verkauft

Values Real Estate kauft für Fonds

Autor: Charles Steiner

Mit dem Erwerb des ABC-Bogen in Hamburg hat Values Real Estate eine weitere Trophy-Immobilie für den institutionellen Fonds BVK-Values Immobilienfonds CBD erworben. Dabei handelt es sich um eine rund 15.000 m² große Büroimmobilie in der Nähe des Jungfernstiegs, der zu 95 Prozent an Google Germany vermietet ist. Das Closing sei bereits erfolgt, berichtet Values Real Estate in einer Aussendung. Über den Kaufpreis sind keine Angaben gemacht worden. Der Fonds "BVK-Values-Immobilienfonds-CBD" ist ein Individualmandat von Values Real Estate für die BVK. Er investiert in innerstädtische Bestlagen der 25 besten Mittel- und Oberzentren in Deutschland mit einem Anlagerisiko Core/Core Plus. Carsten Fischer, Mitbegründer und CEO der Values Real Estate-Unternehmensgruppe: "Über die erfolgreiche Transaktion freuen wir uns sehr. Die besondere Architektur, die innerstädtische Bestlage sowie der Hauptmieter Google machen den ABC-Bogen zu einer Trophy-Immobilie mit langfristig attraktiver Perspektive."