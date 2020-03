immo flash

Hamburgs Wohnmarkt hebt ab

Vor allem Häuserpreise stark angestiegen

Autor: Günther Schneider

Der Hamburger Häusermarkt ist nicht zu bremsen. Laut einer aktuellen Analyse von Engel & Völkers seien die durchschnittlichen Angebotspreise für Einfamilienhäuser erneut durch die Decke gegangen. Im Vorjahr hätten diese um fast elf Prozent angezogen, durchschnittlich müsse man für ein solches Objekt rund 750.000 Euro hinlegen.

Auch der Markt für Eigentumswohnungen entwickle sich weiterhin nach oben. Wohnungen in der Hansestadt werden für durchschnittlich 5.281 Euro/m²angeboten. „Die starke Käufernachfrage führt zu Preiszuwächsen über alle Marktsegmente hinweg. Neben den Premiumlagen entlang der Elbe und Alster werden auch gute und mittlere Lagen langfristig von diesem Trend profitieren“, sagt Kerstin Heyng, Teamleiterin für die Elbvororte im Engel & Völkers Market Center Elbe.

Betrachtet man die Kaufpreissumme aller gehandelten Objekte zeigt sich, dass Hamburg mit durchschnittlich 1,8 Milliarden Euro Umsatz das Transaktionsvolumen-Ranking deutlich vor anderen Metropolen wie Berlin (1,3 Milliarden Euro) oder München (1,3 Milliarden Euro) anführt. Manche Objekte würden sogar bis zu acht Millionen Euro kosten. Zu den teuersten Villenlagen zählen nach wie vor Blankenese, Nienstedten, Harvestehude und Uhlenhorst. Gute Lagen wie Eppendorf, Eimsbüttel und Winterhude weisen Spitzenpreise von 4 Millionen Euro auf.

Für Eigentumswohnungen in sehr guter Lage, wie beispielsweise in der HafenCity, werden bis zu 15.000 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Gute Lagen wie Ottensen erreichen Quadratmeterpreise von bis zu 7.500 Euro. Wohnungen in mittleren Lagen wie St. Pauli oder Sternschanze kosten hingegen 6.500 Euro pro Quadratmeter in der Spitze.