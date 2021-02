immo flash

Hanlo wird wieder steirisch

H 2.0 Fertighaus GmbH übernimmt Marke

Autor: Charles Steiner

Mit Wirkung zum ersten Februar übernimmt die H 2.0 Fertighaus GmbH die Vermarktung von Fertighäusern unter der Marke Hanlo von der Elk Gruppe. Die Elk Gruppe mit Sitz in Schrems werde weiterhin für die Produktion und Montage verantwortlich, so H 2.0 in einer Aussendung.

Im Jahr 1974 wurde die Hanlo Fertighaus GmbH in Graz vom steirischen Geschäftsmann Hanno Loidl gegründet. In fast 40 Jahren unter seiner Leitung erlebte Hanlo den Boom der Branche im deutschsprachigen Raum an vorderster Front mit und wurde zu einer der bekanntesten Fertighaus Marken in Österreich.

Eigentümer und Geschäftsführer Diego Freydl: "Unser Ziel ist es, in zwei Jahren über 150 Häuser pro Jahr in Österreich unter der Marke Hanlo zu verkaufen." Erreichen will Freydl seine Ziele binnen zwei Jahren, mit einem Team aus erfahrenen Fertighaus-Experten. Im Jahr 1974 wurde die Hanlo Fertighaus GmbH in Graz vom steirischen Geschäftsmann Hanno Loidl gegründet.