immo flash

Harald Streichsbier zu RS Group

Karriere zum Tag: Neuer Head of Finance bei Roland Schmid

Autor: Charles Steiner

© Roland Schmid Group

Mit Harald Streichsbier hat sich Roland Schmid einen Head of Finance an Bord der Roland Schmid Group geholt. Der 45-jährige Banken- und Finanz-Experte Harald Streichsbier verantwortet seit Anfang April 2021 die Finanz-Agenden sowie das Controlling der gesamten Roland Schmid Group zudem auch das Immobilien-Datenunternehmen IMMOunited GmbH gehört. Es handelt sich um eine neu geschaffene Position, begründet durch das stetig steigende Unternehmenswachstum, wie die Roland Schmid Group mitteilen lässt. Der gebürtige Wiener wird sich mit Roland Schmid neben den Finanz- und Controlling-Agenden auch dem Personalmanagement widmen. Rund 70 Beschäftigte arbeiten aktuell in der Roland Schmid Group.

Harald Streichsbier ist seit über 20 Jahren in der Bankenbranche tätig. Zuletzt war er Prokurist und Bereichsleiter im Finance Ressort der Bawag PSK und leitete in drei Abteilungen ein Team von rund 40 Mitarbeitenden.