immo flash

Hausinvest sieht sich Taxonomie-fit

Für Finanzprodukt mit ökologischen Merkmalen

Autor: Stefan Posch

Als einer der ersten offenen Immobilienfonds Deutschlands erfüllt der Hausinvest die EU-Offenlegungsanforderungen für ein Finanzprodukt mit ökologischen Merkmalen. Wie die Commerz Real mitteilte, sei das entsprechende Anzeigeverfahren bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erfolgreich abgeschlossen worden. Danach würden ab 10. März gemäß EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (Nr. 2019/2088), der sogenannten Offenlegungsverordnung, die Transparenzpflichten für ein in Artikel 8 genanntes Finanzprodukt erfüllt. „Für uns ist die die Bestätigung unseres bereits vor einiger Zeit eingeschlagenen Weges“, freut sich Mario Schüttauf, Fondsmanager des Hausinvest. „Allein schon wegen der Klima-Relevanz von Immobilien trägt der Fonds Verantwortung in der Gesellschaft, und neben der ökologischen Performance von Immobilien sehen wir zukünftig auch soziale Kriterien als ein Differenzierungsmerkmal und Werttreiber des Hausinvest-Portfolios“, so Schüttauf weiter. Bereits im November 2020 hatte die Ratingagentur Scope dem Hausinvest in einer Auswertung als bislang einzigen offenen Immobilienfonds Konformität im Bereich ESG (Environmental, Social, Governance) bescheinigt. „Wir berücksichtigen anhand definierter ESG-Kriterien den gesamten Lebenszyklus der Immobilien des Fonds“, erläutert Schüttauf. So würden die Immobilien bereits bei der Ankaufsprüfung eine Sustainability Due Diligence durchlaufen und dabei ein möglicher Entwicklungspfad für jede einzelne Immobilie definiert".