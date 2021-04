immo flash

Henning Koch übernimmt Commerz Real

Karriere zum Tag: Neuer Vorstandsvorsitzender

Autor: Charles Steiner

© Commerz Real

Zum neuen Vorsitzenden des Vorstands hat der Aufsichtsrat der Commerz Real Henning Koch berufen. Er wird die Position zum 1. Mai 2021 übernehmen. Gleichzeitig wird Henning Koch Vorsitzender der Geschäftsführung der Commerz Real Investmentgesellschaft mbH. Henning Koch folgt auf Gabriele Volz, deren Bestellung zum Vorstand der Commerz Real AG zum 30. April 2021 endet. Im Zuge des Vorstandswechsels wurde Manfred Knof, Vorstandsvorsitzender der Commerzbank AG, in den Aufsichtsrat der Commerz Real AG gewählt. Gabriele Volz war erst im Jänner in den Vorstand der Commerz Real nach dem Abgang von Andreas Muschter berufen worden, hatte diesen Posten allerdings überraschend zurückgelegt. Berichten zufolge sollen unterschiedliche Auffassungen über die Führung und strategische Ausrichtung der Commerz Real dazu geführt haben.

Koch (43) ist seit April 2020 Mitglied des Vorstands der Commerz Real AG, zuständig für Transactions und das Assetmanagement. Seit 2017 im Unternehmen, verantwortete er zunächst als Global Head of Transactions alle internationalen Immobilienan- und verkaufsaktivitäten. Zuvor war Henning Koch mehr als 11 Jahre bei der Credit Suisse tätig. Hier leitete er seit 2013 als Head of Acquisition & Sales Europe die internationalen Transaktionsgeschäfte für die Immobilienanlageprodukte. Henning Koch startete seine berufliche Laufbahn beim Immobilien-Dienstleistungsunternehmen Savills in Frankfurt am Main und London. Koch studierte Betriebswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Es folgten die Ausbildung zum Immobilienökonom an der European Business School in Östrich-Winkel und zum Real Estate Asset Manager an der IREBS Immobilienakademie.