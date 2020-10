immo flash

Hilton Vienna Park übergeben

Refurbishment-Arbeiten abgeschlossen

Autor: Charles Steiner

Nach zwei Jahren Revitalisierungsarbeiten ist das Hotel Hilton Vienna am Stadtpark an den Betreiber Hilton International übergeben worden. Das gab die Invester United Benefits bekannt, die als Totalübernehmer die Refurbishmentarbeiten durchgeführt hatte.

Das neue Hilton Vienna Park verfügt nunmehr über 663 Zimmer und Suiten, verteilt auf 15 Stockwerke, sowie eine Executive Lounge mit Terrasse in Blickrichtung des Wiener Stephansdom, wie auch einem neu geschaffenen Gym- und Spabereich. Das neue Konferenz- und Eventcenter im Hotel erstreckt sich auf einer Fläche von knappen 3.500 m².

Michael Klement, CEO bei Invester, sagt: „Durch die Erhöhung der Kapazität auf mehr als 600 Zimmer setzen wir am Wiener Kongressstandort einen starken Impuls und garantieren einen nachhaltigen lokalen Mehrwert.“ Die Invester United Benefits hatte das Hotel vor vier Jahren mit ursprünglich 572 Zimmern erworben und dieses voriges Jahr an die Münchner Wealthcore, der für den koreanischen Asset Manager Mastern Investment Management das Haus ankaufte, für damals rund 370 Millionen Euro weiterverkauft (immoflash berichtete). Mastern Investment Management agierte dabei, wie ebenfalls berichtet, für die drei koreanischen Investoren Meritz Securities, Hana Financial Investment und NH Investment & Securities.