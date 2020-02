immo flash

Andrea Höllbacher wird Prokuristin

Karriere zum Tag: Neues bei Glorit

Autor: Stefan Posch

© Glorit

Nachdem Lukas Sattlegger im Jänner diesen Jahres zum Geschäftsführer aufstieg, verlautbart das Unternehmen jetzt den nächsten Karrieresprung. Andrea Höllbacher wird Prokuristin und leitet ab sofort die Abteilung Hausbau. Höllbacher wurde 2017 zur gewerberechtlichen Geschäftsführerin und Baumeisterin ernannt und leitete seit März 2018 die Abteilung für Baumanagement.

„Ich freue mich sehr über die Beförderung! Es ist großartig, so viel Wertschätzung zu erfahren und an der Weiterentwicklung des Unternehmens teilhaben zu können“, freut sich Andrea Höllbacher. „Wenn man in seiner Arbeit aufgeht, fallen die täglichen Aufgaben und Herausforderungen einfach leicht von der Hand“, so Höllbacher weiter.

„Andrea Höllbacher ist eine beachtliche Führungspersönlichkeit. Sie hat in jeder Position mit einer unvergleichlichen Performance überzeugt. Mit ihrem fundierten Know-how und Erfahrungsschatz ist Höllbacher eine Bereicherung für das Unternehmen und unsere Kunden. Insofern war die Bestellung zur Prokuristin ein logischer Schritt“, würdigt Glorit-Geschäftsführer Stefan Messar die Leistungen der frisch gebackenen Prokuristin.