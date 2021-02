immo flash

Hofmann neuer Partner bei TPA

Karriere zum Tag: TPA erweitert Führung

Autor: Charles Steiner

© TPA

Mit Peter Hofmann hat die TPA Steuerberatung einen neuen Partner an Bord geholt. Neben der laufenden Beratung hat sich der Steuer-Allrounder auf die Fachgebiete Rechtsformgestaltung, Umgründungen, Unternehmensnachfolge sowie Gründungs- und Umsatzsteuerberatung spezialisiert. Leopold Brunner, Managing Partner bei TPA, zur jüngsten Ernennung: „Peter Hofmann ist seit 2019 bei TPA und hat sich in dieser kurzen Zeit zu einem unverzichtbaren Teil des Unternehmens entwickelt. Mit seinem profunden Wissen hat er einen wertvollen Beitrag zur Erweiterung der Kompetenzen bei TPA geleistet. Darum freuen wir uns besonders, ihn als Partner bei uns willkommen zu heißen.“ Peter Hofmann hat sich nach seinen Studien der Betriebswirtschaftslehre sowie Wirtschaft und Recht an der WU Wien rasch auf Steuerrecht spezialisiert. Er war vor seinem Eintritt bei TPA bei international tätigen Kanzleien tätig. Der Steuerberater ist Fachautor, Vortragender und Lektor an der FH Wien der WKW.