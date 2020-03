Hoher Besuch im Viertel Zwei

An einem gewöhnlichen Donnerstag Ende Jänner trifft man im Viertel Zwei im Freien wenige Menschen an. Die für die Jahreszeit üblichen Temperaturen lassen die Nutzer und Bewohner lieber drinnen verweilen. Doch an diesem Tag war es anders. Eine gewisse Spannung lag in der Luft. Man bemerkte es vor allem bei den Value One-Mitarbeitern, es herrschte eine gewisse Nervosität. Kein Wunder, hatte sich an diesem Tag doch hoher Besuch angekündigt. Bundespräsident Alexander van der Bellen und seine Schweizer Amtskollegin Simonetta Sommaruga - gerade vom Weltwirtschaftsforum in Davos nach Wien gereist - wollten sich ein Bild von der ehemaligen Gstättn machen, aus der ein lebendiges Stadtviertel geworden ist - und 70 Prozent der benötigten Energie selbst zu produzieren vermag.

Präsidenten-Brücke