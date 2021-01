immo flash

Hommer neuer Präsident des BTV OÖ

Karriere zum Tag: Neues Präsidium bei Bauträgerverband

Autor: Charles Steiner

© AREV Immobilien

Im Rahmen der gestrigen Generalversammlung ist Gerald Hommer zum neuen Präsidenten der gewerblichen Bauträger Oberösterreich gewählt worden. Hommer folgt als Präsident im BTV Andreas Ortner nach, der weiterhin im Präsidium mitwirkt. Gerald Hommer ist im Hauptberuf Geschäftsführender Gesellschafter der AREV Immobilien GmbH. Weiters ist er Obmann-Stv. der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder.

Der 1989 gegründete Verband der gewerblichen Bauträger hat entscheidend zur Etablierung des Berufsstands in Oberösterreich beigetragen und so zum Beispiel auch die Öffnung der Wohnbauförderung für gewerbliche Bauträger erzielt. Gerald Hommer anlässlich seiner Wahl zum Präsidenten: „Der Bauträgerverband sieht sich als DIE Plattform der gewerblichen Bauträger, mit welcher die komplexen Herausforderungen an den Berufsstand im Dialog umgesetzt werden.“