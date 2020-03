immo flash

HPM erhält Portfoliomandat

35.000 m² Mietfläche in deutschem Bundesgebiet

Autor: Charles Steiner

Die HIH Property Management GmbH (HPM) konnte ein neues Mandat über ein deutsches Office-Portfolio an Land ziehen. Der Auftrag umfasst das Property Management für insgesamt fünf Büroimmobilien mit zusammen 35.000 m² Mietfläche. Die Immobilien befinden sich in einem Fonds des britischen Investmentunternehmens Tristan Capital. Das Asset Management wird von der Frankfurter Silverton Group verantwortet. Die Multi-Tenant-Immobilien befinden sich in Eschborn nahe Frankfurt, in Meerbusch bei Düsseldorf, in Neuried und Ismaning bei München sowie in Hildesheim. Mit Ausnahme des Objekts in Hildesheim, das in zentraler Innenstadtlage auch über einen nennenswerten Einzelhandels- und Wohnanteil verfügt, handelt es sich um reine Büroimmobilien in Business Parks.

