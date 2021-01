immo flash

HSP Law startet Podcast ImmoGraph

Aktuelle Informationen rund um die Immobilienbranche:

Einen spannenden und innovativen Weg bei der Vermittlung von Informationen rund um das Immobilienrecht und verwandte Rechtsbereiche beschreitet HSP Law mit dem Podcast „ImmoGraph“, der ab 21. Jänner 2021 wöchentlich - immer donnerstags - auf Spotify und www.hsp.law abrufbar ist.

Zum Inhalt des Podcasts sagt Nadja Holzer, HSP-Partnerin und Initiatorin des Podcasts: „Unser Ziel ist es, mit unserem wöchentlichen Podcast all jene anzusprechen, die ihr Wissen erweitern wollen, ob sie nun schon in der Immobilienbranche tätig sind, oder es zukünftig sein wollen. Wenn wir ehrlich sind, denken die meisten Menschen bei den Worten “Rechtsanwalt„ und “Podcast„ an mit Spezialbegriffen durchzogene Fachsimpelei in luftigen Höhen. So etwas ist für uns JuristInnen selbst auch (meistens) spannend, für den Rest der Bevölkerung aber regelmäßig nicht nur schwer verständlich, sondern außerdem auch gähnend langweilig. Dabei ist Recht in Wahrheit alles andere als staubtrocken und abstrakt, sondern meistens logisch, manchmal sogar spannend und ohne Zweifel immer und überall relevant. Deshalb wollen wir versuchen, aus dem Stereotyp auszubrechen und rechtliche Themen spannend, praxisnah und letztlich nicht immer allzu ernst darzustellen - was uns zugegebenermaßen nicht immer leichtfällt. Aber wie fast immer im Leben sind selbst komplizierte Dinge in Wahrheit leicht verständlich, wenn man sie Schritt für Schritt anhand von Beispielen analysiert.“ Neben allgemeinen Rechtsgrundlagen und speziellen Fragestellungen wird auch auf aktuelle rechtliche Entwicklungen und Entscheidungen eingegangen. Damit wird den Abonnentinnen und Abonnenten die Möglichkeit geboten, immer am aktuellen Stand zu sein. „Unser neues Serviceangebot bietet die Möglichkeit das eigene Wissen in all jenen Bereichen zu erweitern, die einer in der Immobilienbranche tätigen Person früher oder später in der Praxis begegnen werden. Einen genaueren Überblick darüber, was unsere HörerInnen beim Immographen zukünftig erwartet, können sich alle Interessierten kommenden Donnerstag, 21.01.2021 ab 07:00 Uhr, auf Spotify oder unserer Homepage in der ersten Folge des Immographen verschaffen. Unter dem Titel “Grundstein und Projektplan„ legen wir nicht nur den Grundstein für den Immographen, sondern stellen Ihnen auch den Plan unseres Projektes vor. Inhaltlich gehen wir dann ab dem 29.01.2021 in medias res.“, so Holzer weiter.