immo flash

Hypo NOE verlängert Vorstandsverträge

Karriere zum Tag: Viehauser und Birkner für weitere fünf Jahre

Autor: Charles Steiner

© HYPO NOE / Monihart

Die beiden Vorstände der Hypo NOE Landesbank hat die Vorstandsverträge von Wolfgang Viehauser und Udo Birkner um weitere fünf Jahre verlängert. Das gab heute Vormittag der Aufsichtsrat des Geldinstituts bekannt.

Viehauser, 1966 in Amstetten geboren, absolvierte seine Ausbildung an der Harvard Business School in Boston, an der Virginia Tech in Blacksburg sowie der Montanuniversität Leoben. 1992 begann er seine Laufbahn im Bankenwesen, trat 2008 in die Hypo NOE ein und stieg 2016 in den Vorstand auf.

Zugleich wurde auch der bisherige Marktfolgevorstand, Udo Birkner in seiner Funktion für fünf Jahre verlängert. Birkner, 1964 in Wien geboren, absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seine Karriere im Bankensektor startete er 1991 in der damaligen Creditanstalt. Seit 1. Jänner 2017 ist Udo Birkner Mitglied des Vorstandes der Hypo NOE Landesbank. Günther Ofner, Aufsichtsratsvorsitzender der Hypo NOE Landesbank: "Sowohl mit Wolfgang Viehauser als auch Udo Birkner haben wir zwei Vollprofis an der Spitze der Hypo NOE, die das Institut in den vergangenen Jahren hervorragend geführt und maßgeblich weiterentwickelt haben. Beide haben auch bewiesen, dass sie die Bank stabil durch die Coronavirus-Krise steuern konnten."