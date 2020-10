immo flash

Ich bin dabei: re.comm 2020

Johannes Endl auf dem Real Estate Leaders Summit

Autor: Johannes Endl, Vorstand ÖRAG

© ÖRAG/Wirl

2020 wird als ein denkwürdiges Jahr in die Geschichte eingehen. Die aktuelle Krise ist ein Katalysator für viele (auch dauerhafte) Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft. Das re.comm-Motto ,Thinking out of the box' ist daher zeitgemäß wie nie und Schlüssel für die Lösung vieler Herausforderungen. Nach Monaten mit eingeschränkten persönlichen Kontakten freue ich mich auch ganz besonders auf inspirierenden Austausch mit den Leadern der Immobilienwirtschaft.“