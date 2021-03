Immobilien Magazin

Ich schaffe mir Balkonien – geht das?

Das Interesse an privaten Freiflächen ist nicht zuletzt dank COVID-19 enorm gestiegen. Die nachträgliche Errichtung eines Balkons gestaltet sich in der Praxis jedoch oft nicht so einfach.

Autor: Marvin Neuhauser und Benedikt Stockert, FSM Rechtsanwälte

Seit der Novelle der Wiener Bauordnung im Jahr 2014 ist es in Wien grundsätzlich erlaubt, über die Liegenschaftsgrenze ragende Balkone nachträglich zu errichten.

Dabei sind jedoch unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen und Vorgaben zu beachten. Diese sind sowohl öffentlich-rechtlicher (insbesondere Regelungen der bundesländerspezifischen Bauordnungen) als auch zivilrechtlicher (insbesondere Normen des Wohnungseigentumsgesetz 2002 (WEG) Natur. Die Bauordnungen enthalten dabei vor allem technische Vorgaben an die Konstruktionsweise sowie gewisse Zustimmungspflichten, während das WEG insbesondere die "Mitspracherechte" der übrigen Wohnungseigentümer regelt.

Bauliche Voraussetzungen nach der Wiener Bauordnung (BauO):

So dürfen Balkone in Wien maximal bis zur Hälfte der Gebäudelänge errichtet werden und über die Baulinie oder Straßenfluchtlinie vorragen. Am Fuß der Geländer sind Schutzvorrichtungen gegen das Herabfallen von Gegenständen anzubringen und die Balkonunterkante hat mindestens 5 Meter über der angrenzenden Verkehrsfläche zu liegen. Sowohl die Ausladung der Balkone als auch deren Abstände zu den Nachbarn sind dabei gesetzlich beschränkt.

"Im schlichten Miteigentum wird jedenfalls die Zustimmung sämtlicher Miteigentümer benötigt." - Benedikt Stockert, FSM Rechtsanwälte

Bei der nachträglichen Errichtung von Balkonen an der Straßenfront kommt ferner der Prüfung einer allfälligen Beeinträchtigung des örtlichen Stadtbildes besondere Bedeutung zu. Alle Änderungen des äußeren Erscheinungsbildes werden von der MA 19 hinsichtlich der gestalterischen Einfügung in das örtliche Stadtbild überprüft. Für die Erteilung einer Bewilligung ist hingegen die Baupolizei (MA 37) als Behörde zuständig.

Muss die Eigentümergemeinschaft dem geplanten Balkon-Einbau zustimmen?

Bei Liegenschaften im schlichten Miteigentum wird jedenfalls die Zustimmung sämtlicher Miteigentümer benötigt.

Bei Eigentümergemeinschaften im Sinne des WEG kommt dem Wohnungseigentümer die ausschließliche Nutzung seines Wohnungseigentumsobjekts zu. Er ist dabei grundsätzlich berechtigt, Änderungen an seinem WE-Objekt vorzunehmen. Dies allerdings nur, sofern die Änderung weder eine Schädigung des Hauses noch eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen der anderen Wohnungseigentümer zur Folge hat. Eine solche Beeinträchtigung liegt etwa im Fall der Veränderung des äußeren Erscheinungsbilds des Hauses vor.

Werden für eine solche Änderung auch allgemeine Teile der Liegenschaft in Anspruch genommen, so muss die Änderung überdies entweder der Übung des Verkehrs entsprechen oder einem wichtigen Interesse des Wohnungseigentümers dienen, wobei die Judikatur hier strenge Maßstäbe anlegt. So bedarf beispielsweise die Veränderung von Fenstern eines Hauses, die als Teil der Fassade zu den allgemeinen Teilen eines Hauses zählen, der Zustimmung aller Mit- und Wohnungseigentümer.

"Es besteht noch die Möglichkeit die Zustimmung durch einen Gerichtsbeschluss „ersetzen“ zu lassen." - Marvin Neuhauser, FSM Rechtsanwälte

So viel vorweg: Die Frage, ob die nachträgliche Errichtung eines Balkons per se eine dieser Voraussetzungen erfüllt, kann nicht pauschal beantwortet werden. Es bedarf in jedem Fall einer Einzelfallprüfung.

Da die Außenfassade eines Gebäudes nach ständiger Rechtsprechung ein sogenannter "notwendiger" allgemeiner Teil der Liegenschaft ist, ist jedenfalls davon auszugehen, dass die Errichtung eines Balkons die Inanspruchnahme von allgemeinen Teilen erfordert.

Ob die Errichtung eines Balkons der Übung des Verkehrs entspricht, wird von der Rechtsprechung insbesondere danach beurteilt, ob Gebäude im näheren Umkreis überwiegend auch mit Balkonen ausgestattet sind oder nicht.

Schutzwürdige Interessen anderer Wohnungseigentümer könnten beispielsweise dann verletzt werden, wenn der neu errichtete Balkon die Sonneneinstrahlung in die darunterliegende Wohnung wesentlich beeinträchtigt. Darüber hinaus ist die nachträgliche Errichtung eines Balkons zumindest abstrakt geeignet, eine Veränderung des Nutzwertschlüssels herbeizuführen, wodurch die anderen Wohnungseigentümer ebenfalls in ihren schutzwürdigen Interessen beeinträchtigt sein könnten.

Einer für alle - alle für einen

Soweit die Beeinträchtigung von schutzwürdigen Interessen eines einzelnen Wohnungseigentümers aber vorliegt, ist die Zustimmung aller Wohnungseigentümer erforderlich. Ist diese nicht erzielbar, besteht noch die Möglichkeit die Zustimmung durch einen Gerichtsbeschluss "ersetzen" zu lassen.

Ausgehend davon, dass die Einzelfallprüfung in den meisten Fällen eine Zustimmungspflicht der Eigentümergemeinschaft ergeben wird, empfehlen wir vor der beabsichtigten Errichtung eines Balkons jedenfalls die Zustimmung der übrigen Miteigentümer einzuholen. Dies erspart nachträgliche Kosten und Ärger und freilich - im worst case - Beseitigungsansprüche der Eigentümergemeinschaft.