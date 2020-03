immo flash

Ifa öffnet Zeichnung für Grazer Projekt

Gesamtvolumen beträgt 43 Millionen Euro

Autor: Charles Steiner

© ifa AG

Die Soravia-Tochter Ifa verstärkt das Engagement in der steirischen Landeshauptstadt und startet für private und institutionelle Anleger die Zeichnung des Wohnbauprojekts „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“. Das Ensemble besteht aus acht Häusern und umfasst 160 Wohneinheiten. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 43 Millionen Euro. Die Investment-Beteiligung sei dabei über ein Ifa Neubauherrenmodell, das Ifa Bauherrenmodell Plus oder über das Ifa Bauherrenmodell Plus „Bar“ möglich.

„186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ umfasst Wohnungen in Größen von 38 m² bis 74 m², jede mit Eigengarten, Terrasse oder Balkon. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant. Ifa-Vorstand Michael Baert: „Das Bevölkerungswachstum in Graz ist stabil hoch. Mit '186 Grad | Wohnensemble Graz Süd' bedienen wir die starke Nachfrage nach leistbarem Wohnraum und bieten Anlegern eine attraktive Möglichkeit, von der dynamischen Bevölkerungsentwicklung zu profitieren.“