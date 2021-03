immo flash

IFA platziert Sandtnergasse 7

Baustart in wenigen Monaten

Autor: Stefan Posch

© IFA AG

Erneuter konnte die IFA ein Bauherrenmodell rasch platzieren. Zwei Monate nach Vertriebsstart des Projekts „Sandtnergasse 7“ ist das 10,4 Millionen Euro Investment in Wien-Floridsdorf vollständig platziert. Der Baustart des 479. IFA Bauherrenmodells erfolgt bereits in wenigen Monaten, geplante Fertigstellung ist im Frühjahr 2023. „Die rasche Platzierung der 'Sandtnergasse 7' in diesem Jahr schließt nahtlos an unseren Erfolg im Vorjahr an, wo wir das IFA Prime Investment 'Residenz Mayburg' ebenfalls in Rekordzeit platziert haben. Das freut uns sehr und zeigt die ungebremste Nachfrage nach stabilen Anlageoptionen. Mit IFA können Privatanleger einfach, smart und sicher in Immobilien investieren - optimal für Vermögensschutz, Pensionsvorsorge oder als Generationenabsicherung“, so Michael Baert, Vorstand der IFA AG.