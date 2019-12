immo flash

ifa plaziert Wohnbauinvestments

In Wien und Graz

Autor: Gerhard Rodler

Bauherrenmodelle scheinen einen Renaissance zu erleben: Im Mai 2019 brachte die Ifa AG das Wohnbauinvestment „Green Paradise“ im Grazer Trendstadtteil Straßgang auf den Markt. Investoren konnten sich wahlweise über ein KG-Beteiligungsmodell oder über ein Ifa Bauherrenmodell Plus mit parifizierter Wohnungszuordnung beteiligen. Während das KG-Beteiligungsmodell bereits im Oktober vollständig platziert war, sind nun auch alle für das Ifa Bauherrenmodell Plus vorgesehenen Wohnungen an Investoren vergeben. Insgesamt vertrauten Anleger der Ifa AG über 43 Millionen Euro zur Realisierung des Projekts an. Auch in der Bundeshauptstadt kann Ifa eine Projektplatzierung verkünden. Nach 9 abgeschlossenen Immobilieninvestments im 22. Wiener Gemeindebezirk realisiert die Ifa AG mit dem Wohnbauprojekt „Aspernstraße“ 22 Wohnungen in Größen von 42 bis 92 m². Interessierten Anlegern bietet die Ifa AG mit dem Ifa Bauherrenmodell Nr. 465 „Baiernstraße 59“ sowie mit dem Ifa Bauherrenmodell Plus Nr. 466 „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ auch weiterhin attraktive Investments in Graz, Österreichs am schnellsten wachsenden Ballungsraum. In Wien bietet die Ifa AG Anlegern mit dem Investment „Buchengasse“ aktuell ein weiteres attraktives Investment in ein Wohnbauprojekt.