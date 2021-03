immo flash

IFA sieht starke Nachfrage bei Privaten

Projekt Idlhofgasse 70 zur Hälfte platziert

Autor: Stefan Posch

Immobilieninvestments sind gerade in Krisenzeiten gefragt. Das bestätigt auch die IFA, die eine starke Nachfrage nach Immobilieninvestments für Privatanleger sieht. So wurde etwa vier Wochen nach Vertriebsstart des Projektes „Idlhofgasse 70 | Wohnen in der Grazer City“ bereits mehr als 50 Prozent des Investitionsvolumens von 28,3 Millionen Euro erfolgreich platziert. Mit dem geförderten Wohnbauprojekt „Idlhofgasse 70 | Wohnen in der Grazer City“ schafft IFA 89 Wohnungen sowie ein Geschäftslokal. Die Mindestbeteiligung beträgt rund 198.000 Euro. Ein Einstieg ist ab einem Eigenkapital von rund 91.000 Euro - verteilt auf drei Jahre - möglich.