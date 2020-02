Immobilien Magazin

Iglubauen leicht gemacht

Eltern wissen: Kinder lieben Iglus. Wer dem Nachwuchs in diesem Winter beim Bau behilflich sein möchte, findet hier eine kleine Anleitung.

Autor: Barbara Wallner

© stock.adobe.com

Wie habe ich es als Kind geliebt: Iglu bauen. Wie hat meine Familie es gehasst. Denn während ich unermüdlich Schnee formte, durften meine armen Eltern und Großeltern mit steifen Fingern und roten Nasen in der Kälte verharren, damit ich nicht durch eine Statik-Fehlkalkulation unter meiner Schöpfung begraben wurde. Als Rohmaterial diente mir ganz banal jener Haufen, der beim Schneeschaufeln zustande kam und den ich nur mehr aushöhlen musste. Mit einem "richtigen" Iglu hatte das wenig gemeinsam - obwohl der Bau eines ebensolchen gar nicht so schwer und als Familienaktivität durchaus geeignet ist. All jene Vertreter der Baubranche, die im Ski- und Winterurlaub nicht ganz von ihrem Beruf lassen wollen, dürfen sich also freuen.

Und so geht's: Klassisch wird ein Iglu aus möglichst festen Schneeblöcken gebaut, die mit einer Schneesäge ausgeschnitten oder in einer Box (ja natürlich gibt es dafür spezielle Boxen zu kaufen) gepresst werden. Sie sollten leicht hochgeworfen werden können, ohne beim Auffangen zu zerbrechen. Für die Größe der Blöcke gibt es beim Laieniglu kein bestimmtes Maß - Kinder sollten sie bequem tragen können.

Um Langeweile und Frustration vorzubeugen, sollte der runde Grundriss nicht zu groß gewählt werden - die Bewohner sollten darin bequem nebeneinander liegen können. Ist der Kreis gesetzt, werden die ersten Blöcke oben abgeschrägt, damit der Iglu spiralförmig nach oben gebaut werden kann, die zunehmend nach innen geneigten Blöcke stützen sich dabei gegenseitig ab. Für Rechtshänder ist es übrigens leichter, die Spirale gegen den Uhrzeigersinn anzulegen. Nach oben geschlossen wird die Kuppel schließlich von innen - wichtig ist hier, dass der "Bauarbeiter" im Inneren Schaufel, Säge und genug Schnee zur Verfügung hat. Der Eingang wird nämlich erst am Schluss ausgegraben. Im Idealfall sollte die Oberkante des Einganges tiefer sein als die Liegefläche, damit keine Wärme entweichen kann.

Für alle, die es ganz genau wissen wollen, gibt es natürlich jede Menge Workshops, um den Iglubau zu perfektionieren. Übrigens auch als Teambuilding-Seminare. Denn was gibt es Schöneres, als Unternehmenshierarchien inmitten von Schnee und Eis auszufechten?