Immer mehr Außenflächen in Wien

Bereits 20 Prozent haben Grünflächen

Autor: Charles Steiner

Während in der Wiener Innenstadt die Außenflächen für Eigentumswohnungen Mangelware sind, ist der Anteil an Grünflächen in den Außenbezirken durchaus hoch. Laut einer Analyse von Otto Immobilien und IMMOunited weisen rund 20 Prozent der Eigentumswohnungen in Wien Freiflächen mit mehr als fünf m². Allerdings gibt es lokale Unterschiede, führt Martin Denner, Leiter Immobilien Research bei Otto Immobilien aus: „Während der Anteil in den Bezirken 21 und 22 schon über 40 Prozent beträgt, liegt er in den inneren Bezirken eins bis neun durchschnittlich nur bei neun Prozent. Die Bezirke 13, 19, 22 und 23 weisen mit zwölf Prozent den höchsten Anteil an Wohnungen mit Balkonen und Terrassen von mehr als 20 m² auf. Eine Analyse der Neubauwohnungen in den nächsten Jahren zeigt zudem, dass mittlerweile für über 90 Prozent eine Außenfläche geplant ist, wodurch der Anteil am Gesamtbestand wird deutlich steigen wird.“

Das wird auch der Nachfrage gerecht, durch die Lockdowns sind Wohnungen mit Außenflächen noch stärker gefragt als bisher. Richard Buxbaum, Leiter Wohnimmobilien bei Otto: „Das Gefühl von mehr Freiheit durch Freiflächen ist in den letzten Monaten massiv als größter Wunsch der Wohnungssuchenden zu spüren gewesen. Ein Lockdown nach dem anderen treibt die Menschen auf ihre Balkone, Terrassen und (Dach-) Gärten, die sie nun wesentlich mehr schätzen, wenn sie diese schon besitzen.“ Neben der Freifläche ist darüber hinaus ein anderer Wunsch auf der Liste weit nach oben gerückt: nämlich jener nach einem Arbeitszimmer oder zumindest der Möglichkeit, einen Arbeitsplatz räumlich abzuteilen. Aber auch Infrastruktur und Lage sind weiterhin wichtig - Grünflächen und Cooling Zonen in der Nähe haben ebenfalls an Wert gewonnen.