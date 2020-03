immo flash

Immo FutureLab vertagt

Termin findet am 8. September statt

Autor: Charles Steiner

Das Immo FutureLab, das ursprünglich am 12. Mai hätte stattfinden sollen, wird jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklungen verschoben. Der neue Termin ist am 8. September im Reaktor in der Geblergasse, heißt es vom Veranstalter epmedia in einem entsprechenden Informationsschreiben.

Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit, sollte der Ausweichtermin nicht wahrgenommen werden können, werden die Eintrtittskarten natürlich refundiert. Alle Informationen sind unter www.immofuturelab.at abrufbar.

Außerdem gilt: Gemeinsam schaffen wir das!