Fusion Immofinanz und S Immo rückt näher

Petrus Advisers unterstützt Zusammenschluss

Autor: Stefan Posch

Der Investor Petrus Advisers, der sowohl Anteile an der Immofinanz als auch an der S Immo hält, unterstützt einen Zusammenschluss der beiden heimischen Immobilien-AGs. Die vor kurzem publizierten Veränderungen im Vorstand der Immofinanz würden auf eine Beschleunigung einer Kombination der beiden Firmen im Wege einer Verschmelzung hindeuten, heißt es in einer Meldung des Investors. Petrus Advisers unterstütze die Kombination „wegen der hervorragenden strategischen Überschneidung, sodass ein regionaler Marktführer in kommerziellen Immobilien mit einem Portfolio von ca. 7,4 Euro Milliarden geschaffen wird“. Der Investor schätzt die Synergien von 19 Millionen bis 28 Millionen Euro, die eine Bewertung nach ca. 300 Euro - 500 Millionen Wert bedeuten würde, was 13 bis 23 Prozent der kombinierten pro forma Marktkapitalisierung entspricht. Aktionäre beider Unternehmen könnten laut Petrus Advisor somit zu ca. 20 Prozent profitieren, wenn die Transaktion erfolgreich durchgeführt wird. Eine Kombination werde es beiden Firmen, dank Skalenvorteilen, verbesserter Effizienz und einer gestärkten Bilanz, ermöglichen, Herausforderungen zu bewältigen, was wiederum den Aktionären beider Gesellschaften zu Gute kommen würde.

Von der Immofinanz heißt es zum immoflash, dass unverändert gilt, dass sich die Immofinanz alle Optionen im Zusammenhang mit der Beteiligung an der S Immo offen hält. „Eine Wiederaufnahme von Gesprächen für einen Zusammenschluss der beiden Gesellschaften schließen wir generell nicht aus und stehen auch dieser Möglichkeit offen gegenüber. Dies ist im aktuellen Umfeld der COVID-19 Krise allerdings nur eingeschränkt möglich“, heißt es weiter.

Bereits vergangene Woche befeuerte S Immo-CEO Ernst Vejdovszky die Gerüchte um einen Zusammenschluss. „Mit neuen Akteuren am Tisch könnte es in Zukunft neue Ideen und Gespräche geben“, wird er von Bloomberg zitiert. „Ich habe immer betont, dass ich eine mögliche Zusammenarbeit gut heißen würde und, dass eine solche wertvolle Synergien bringen könnte.“ Petrus Advisors CEO Klaus Umek sprach sich in den vergangenen Jahren immer wieder für eine große österreichische Immo-Lösung unter Ernst Vejdovszky aus und wünschte sich auch schon mal Dietmar Reindl als Immofinanz-CEO.

