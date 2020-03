immo flash

Gewerbeareal in Floridsdorf wird verkauft

Neues Nutzungskonzept für ehemalige Traktorenfabrik

Autor: Stefan Posch

In der Ruthnergasse im 21. Wiener Gemeindebezirk wird eine ehemalige Traktorenfabrik im Ganzen oder in Teilgrundstücken am Markt zum Kauf angeboten. Für die als Industriegebiet gewidmeten Grundstücksfläche mit rd. 10.500 m² entwickelt die Factory 21 GmbH derzeit diverse Nutzungskonzepte für die Errichtung von bis zu rd. 50.000 m² (BGF) Büro- und/oder Gewerbeflächen im Neubau. Das Unternehmen hatte das Gesamtprojekt vor etwa einem Jahr angekauft.

Zusätzlich umfasst die Liegenschaft eine weitere Grundstücksfläche von rd. 3.700 m² mit einem Fabriksgebäude von derzeit rd. 8.900 m² Nutzfläche, die von den Eigentümern nach einer Revitalisierung einer Neuvermietung zugeführt wird. Es sollen Lofts mit Balkonen, Terrassen mit Industriecharakter entstehen.

Dabei soll trotz umgreifender Modernisierung das derzeitige Erscheinungsbild architektonisch möglichst erhalten bleiben. Durch einen Zubau soll die derzeitige Nutzfläche um weitere 3.900 m² auf sodann 12.800 m² zuzüglich ca. 2.000 m² Außenflächen, erweitert werden.

„Potentielle Mieter der Flächen im Bestandsgebäude könnten aus den Bereichen der Kreativszene, Design- und Architektur, Technologie-Start-Ups, aus dem medizinischen Bereich durch die Nähe zum Krankenhaus Nord, Onlinehandel, aber auch viele weitere Branchen und Berufsgruppen sein“, so Oliver Lang, geschäftsführender Gesellschafter von Stadtquartier, der exklusive Vertriebspartner des Projekts.