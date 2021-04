immo flash

Signa verkauft Kita-Paket

Values kauft 15 Kitas für Spezialfonds

Autor: Charles Steiner

Infrastrukturimmobilien erweisen sich immer stärker als Investment-Hit. Schließlich gelten diese als wesentlich weniger konjunkturabhängig als andere Assetklassen und damit als krisensicher. Gesundheitsimmobilien haben den Beweis dafür bereits in den letzten Jahren angetreten. Nun stehen auch Kindertagesstätten auf dem Speiseplan der Investoren. Die Signa hat bereits seit Jahren mit der Signa KidInvest ein entsprechendes Vehikel, um in eben dieses Segment zu investieren. Diese hat jetzt ein Portfolio an die Values Real Estate verkauft, die dazu einen eigenen Fonds aufgelegt hat: Dazu ist jetzt von der Signa KidInvest ein Startportfolio von 15 Kitas in Deutschland erworben worden, von denen vier bereits fertiggestellt sind. Alle weiteren elf Objekte werden noch in diesem Jahr in den Betrieb gehen.

Values will jedenfalls das Segment Kindettagesstätten weiter forcieren. Mit den ersten 40 Millionen Euro Eigenkapital sind bereits mehrere Sparkassen als Investoren engagiert. Das Zielvolumen des Values Daycare Invest liegt bei insgesamt 150 Millionen Euro. Das Startportfolio verteilt sich auf Bremen mit einer Kita, Hamburg mit vier, und auf Nordrhein-Westfalen mit zehn Kitas, darunter Standorte in Köln, Essen, Düsseldorf, Duisburg und Bielefeld. Die Objekte generieren über 80 Prozent der Einnahmen aus den Mieterträgen der Kitas. Der Rest verteilt sich auf Wohnen und Gewerbe. Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit der Objekte (WAULT) liegt bei rund 20 Jahren.

Henning Klöppelt, CIO der Values Real Estate-Unternehmensgruppe: "Die Kinderbetreuung besitzt einen hohen gesellschaftlichen und familienpolitischen Stellenwert. Eine stetig steigende Nachfrage nach Kindertageseinrichtungen trifft heute auf ein knappes Angebot. Daher wird es in den kommenden Jahren weitere zahlreiche Projektentwicklungen in diesem Bereich in ganz Deutschland geben. Für unsere Investoren bedeutet dies ein auf ESG-Impact ausgerichtetes Investment mit langfristig stabilen Ausschüttungsrenditen."