immo flash

Insta als Marketingtool

Mit Gewinnspiel über die Pandemie

Autor: Günther Schneider

Mehrere Lockdowns und geschlossene Hotels: Für Betreiber und Eigentümer zwar das Hauptproblem, aber nicht das einzige. Schließlich will man für Hotels auch während der Shutdowns den Kontakt zur Zielgruppe erhalten. Ein immer wichtigeres Tool dafür ist die Social Media-Plattform Instagram. Das Seminar- und Boutiquehotel Neusacherhof am Kärntner Weißensee von Herztraum Immobilien-Chef Hermann Rauter ist ein solches Beispiel. Mit einem Imagevideo und einem dazugehörigen Gewinnspiel will man potenziellen Hotelgästen während des Lockdown Lust auf einen Aufenthalt machen. Auf dem entsprechenden Instagram-Profil wird bis kommenden Montag ein Aufenthalt für zwei Nächte samt Frühstück mit sechs Freunden im Panoramaapartment Bergspitz verlost.