Interhyp bricht 2020 Rekord

28,8 Milliarden Euro

Autor: Gerhard Rodler

Die Interhyp Gruppe, ein Vermittler für private Baufinanzierungen in Österreich und Deutschland hat das abgeschlossene Finanzierungsvolumen um 17 Prozent gesteigert und einen neuen Rekordwert von 28,8 Milliarden Euro erreicht (2019: 24,5 Milliarden Euro). Das entspricht 120.000 erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungen (2019: 108.000). Bezogen auf das Neugeschäft in der privaten Wohnbaufinanzierung stieg der Interhyp-Marktanteil in Deutschland per Ende 2020 damit auf 10,2 Prozent. Der Rohertrag übersprang die Marke einer Viertelmilliarde Euro und stiegen um neun Prozent auf 254,4 Millionen Euro (2019: 234,2 Millionen Euro). Der operative Vorsteuergewinn kletterte um elf Prozent auf 93,0 Millionen Euro (2019: 83,8 Millionen Euro). Auch die Präsenz vor Ort wurde deutlich ausgebaut, so dass die Berater der Interhyp-Gruppe derzeit an 125 Standorten in Deutschland und Österreich ihren Kunden und Partnern zur Seite stehen.

Zur Interhyp Gruppe zählen die Privatkundenmarken Interhyp Österreich und Deutschland sowie Prohyp, die sich an Vermittler und institutionelle Partner in Deutschland richtet. "