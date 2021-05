immo flash

ISS wieder Leitbetrieb

Erneut von Leitbetriebe Austria zertifiziert

Autor: Charles Steiner

© Sabine Klimpt

Die ISS Österreich wurde erneut als österreichischer Leitbetrieb zertifiziert. Wie der Facility Services-Anbieter mitteilen lässt, ist die Auszeichnung im Rahmen eines Unternehmensbesuchs von Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher an CEO Erich Steinreiber übergeben worden. Als Leitbetriebe werden nach einem umfassenden Qualifikationsverfahren jene vorbildhaften Unternehmen ausgezeichnet, die sich zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung bekennen.

CEO Erich Steinreiber anlässlich der Übergabe: „Der gesamte Facility-Bereich erlebt gerade eine radikale Disruption. Zum einen hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass unsere Teams wichtige, systemrelevante Arbeit leisten - das erfüllt uns mit Stolz. Die gesamte Branche wird nun auch anders wahrgenommen. Zum anderen ist auch die Digitalisierung ein wichtiger Treiber unserer Branche. Auch den Einsatz von neuen Technologien wie Tablets, Robotern und Apps haben wir in den letzten Monaten proaktiv vorangetrieben und vielfältige Kooperationen geschlossen. Auch weiterhin werden wir intensiv in unsere MitarbeiterInnen als auch in neue Lösungen investieren.“ Denn als heimischer Marktführer stehe ISS in der Verantwortung, bereits heute den Anforderungen von morgen gerecht zu werden, so der CEO.