immo flash

Jasmine Freiberger neue Personalchefin

Karriere: Neu bei ZBI

Autor: Charles Steiner

© ZBI

Jasmine Freiberger (50) ist seit dem 15. April 2021 Personalleiterin der ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe, die seit voriges Jahr auch in Österreich investiert ist. Der bisherige interimistische Personalleiter Volker Kindler bleibt weiterhin im Unternehmen tätig und übernimmt übergangsweise die Leitungsfunktion des Recruitings und unterstützt Personalprojekte der ZBI Gruppe.

Die studierte Juristin war seit 2003 bei der IFS, einem weltweit führenden Hersteller von Business- und ERP-Software, in leitenden Positionen tätig - zuletzt als Director Human Resources für die Market Unit DACH & Eastern Europe. Jasmine Freiberger gestaltete in dieser Zeit den Umbau der Personalabteilung von einer Lohn- und Gehaltsbuchhaltung zu einem modernen Personalwesen, infolgedessen das Unternehmen mehrfach bei "Great Place to Work" als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet wurde.