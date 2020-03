immo flash

Jetzt für Cäsar bewerben

Bewerbungsphase startet heute

Autor: Charles Steiner

Heute beginnt die Bewerbungsphase des Immobilienawards Cäsar, der heuer zum nunmehr 15. Mal verliehen wird. Ausgezeichnet werden Branchengrößen, die im vergangenen Jahr herausragende Leistungen erbracht haben.

Bewerbungen können bis einschließlich 10. Mai 2020

unter www.immoaward.at eingereicht werden.

Mittlerweile gilt der Cäsar Award als Qualitätssiegel der Immobilienbranche und ist unter den BranchenteilnehmerInnen heiß begehrt. Nun geht die Suche nach den leistungsstärksten Persönlichkeiten der Immobilienwirtschaft in die nächste Runde, denn heuer werden erneut acht Cäsaren aus der Immobilienbranche mit dem renommierten Award ausgezeichnet. In sieben Kategorien können potenzielle Cäsar-KandidatInnen nominiert werden oder sich selbst bewerben: BauträgerIn, MaklerIn, ImmobilienverwalterIn, ImmobilienmanagerIn, ImmobiliendienstleisterIn, Small Diamond und Cäsar International. Die achte Kategorie - das Lebenswerk - wird direkt von der Jury vergeben. Die feierliche Gala des Cäsar 2020 findet am Donnerstag, 24. September im Schlosstheater Schönbrunn unter der Anwesenheit von rund 250 Entscheidern der Immobilienbranche statt.

Die unabhängige Verbands-Jury für den diesjährigen Cäsar bilden die sechs Vertreter der Partnerverbände: Matthias E. Gass (Vorstandsmitglied FIABCI), Georg Flödl (Präsident ÖVI), Jenni Wenkel (Vorstandsvorsitzende RICS), Karin Schmidt-Mitscher (Vereinsvorstand Salon Real), Alexander Bosak (Vorstandsvorsitzender immQu) sowie Georg Edlauer (Fachverbandsobmann des Fachverbands der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO). Diese wählen aus allen eingereichten Bewerbungen jeweils 3 Finalistinnen und Finalisten in den sieben Kategorien. Anschließend kürt die große Fachjury, bestehend aus rund 40 VertreterInnen der österreichischen Immobilienwirtschaft, am 18. Juni 2020 die Cäsaren des Jahres. Als Veranstalter des renommierten Awards zeichnet die Werbeagentur epmedia verantwortlich, die den Cäsar im Jahr 2006 ins Leben gerufen hat.

Neben einem namhaften Personenkomitee und den Verbänden gibt es vier prominente Unternehmen, die dieses Jahr wieder als Hauptsponsoren gewonnen werden konnten: Seit dem Jahr 2015 engagiert sich Roland Schmid, Owner und CEO der Roland Schmid Group für den Cäsar Immobilienaward. Bereits zum vierten Mal dabei ist Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben. Ebenfalls unter den Hauptsponsoren sind Michael Schmidt, Geschäftsführender Gesellschafter der 3SI Immogroup und die Rechtsanwaltskanzlei Hasberger Seitz & Partner, welche durch Peter Fassl vertreten sein wird.

Und außerdem gilt: Gemeinsam schaffen wir das!