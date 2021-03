immo flash

Jetzt startet deutscher Prix d'Excellence

Startschuss für Projekt-Wettbewerb

Autor: Charles Steiner

Der österreichische FIABCI Prix d'Excellence ist schon geschlagen, nun startet das Äquivalent in Deutschland: Zum achten Mal zeichnen FIABCI Deutschland und der BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen in diesem Jahr herausragende Projektentwicklungen in den Bereichen Wohnen und Gewerbe aus. Heute fällt der Startschuss für den Wettbewerb. Für den FIABCI Prix d´Excellence Germany 2021 sind alle Immobilienprojekte zugelassen, deren Fertigstellung zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2021 erfolgt ist. Die Bewerbungen können bis zum 15. Juni eingereicht werden. Die Gewinner des Wettbewerbs werden am 19. November gekürt.

FIABCI-Präsident für Deutschland und Europa und auch Jurymitglied Michael Heming: "Mit dem FIABCI Prix d'Excellence Germany wollen wir diesmal einen besonderen Schwerpunkt auf Innovation, Nachhaltigkeit und integrative Konzepte legen. Diese Themen gewinnen immer mehr an Bedeutung und erfordern kreative Lösungen. Als bisher einziger bundesweiter Wettbewerb für Projektentwicklungen wollen wir sowohl Wohn- als auch Gewerbeprojekte würdigen und legen dabei interdisziplinäre Kriterien zugrunde." Bewertet werden die eingereichten Projektentwicklungen nach Konzept, Architektur, Logistik, Innovationen, Nachhaltigkeit und urbaner Integration. Ausgewählt werden die Preisträger von einer 12-köpfigen Jury, die mit ihrer individuellen Expertise die ganze Bandbreite der Bewertungskriterien abbildet. Die Gold-Gewinner in den Bereichen Wohnen und Gewerbe qualifizieren sich für die Teilnahme am internationalen Wettbewerb FIABCI World Prix d´Excellence 2022.