Juniqo kauft bei Leipzig

180 Wohnungen mit bayerischem Partner erworben

Autor: Charles Steiner

Die Berliner Juniqo Invest hat mit einem bayerischen Partner ein Objekt mit 180 Wohnungen für den Eigenbestand nahe Leipzig erworben. Die Wohnungen befinden sich in Bad Düben und teilen sich auf vier Gebäude mit einer Mietfläche von 11.000 m² auf. Die Gebäude wurden 1988 erbaut und bereits in der Vergangenheit energetisch saniert sowie modernisiert, so Juniqo. Das Wohn-Portfolio weist derzeit eine Vermietungsquote von 83 Prozent auf. In den kommenden 12 Monaten soll mit verschiedenen Maßnahmen die Vermietungsquote auf 100 Prozent gesteigert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit ein direkt angrenzendes Baugrundstück mit fast 12.000 m² für eine Einfamilien- und Reihenhausbebauung zu entwickeln.