Kaiserhof II Linz geht an Signa Financial

Mixed-Use-Projekt für BVK erworben

Autor: Charles Steiner

Die österreichischen Landeshauptstädte sind immer stärker im Visier von Investoren. So ist die vom Developer Flow entwickelte Linzer Mixed-Use-Immobilie Kaiserhof II von der Signa Financial Services für die Bayerische Versorgungskammer (BVK) erworben worden. Über den Kaufpreis sind keine Angaben gemacht worden.

Die Bauteile A und B in der Kaisergasse 16 umfassen mehr als 3.000 m² Nutzfläche mit 53 barrierefreien Mietwohnungen sowie zwei Gewerbeflächen, Tiefgarage und Parkplätze. Laut CBRE, die den Deal sowohl beim Investment als auch bei der technischen Due Diligence beraten hatte, handelte es sich hierbei um eine Off-Market-Transaktion. Georg Fichtinger, Head of Investment Properties bei CBRE Österreich: "Der Kaiserhof II liegt nahe dem Linzer Stadtzentrum und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur, eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung und bietet - durch die unmittelbare Nähe zum innerstädtischen Naherholungsgebiet Donaulände - auch Freizeitmöglichkeiten. Das Objekt wurde 2019 fertiggestellt und bot somit eine außerordentliche Investitionsgelegenheit in einem Segment, das von Forward Deals geprägt ist."