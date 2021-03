immo flash

Kallco feiert nächste Dachgleiche

Diesmal in Hirschstetten

Autor: Charles Steiner

© Kallco

Das Projekt der 'com'-Wohnbauserie von Kallco für einen österreichischen Privatinvestor befindet sich mittlerweile in der finalen Phase. Kürzlich ist die Gleichenfeier für das "Am Blumengarten" genannte Projekt in der Ziegelhofstraße 20 - 22 in Hirschstetten in der Doaustadt begangen worden. Dabei handelt es sich um eine Wohnanlage mit 123 Mietwohnungen, aufgeteilt auf drei Baukörper, in den Sockelgeschossen ist eine gewerbliche Nutzung vorgesehen. Kallco bedient sich dabei ihrer SlimBuilding-Bauweise, kombiniert mit ihrem KlimaLoop-System. Die Fertigstellung ist im April 2022 geplant.