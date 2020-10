immo flash

Sesselrücken im Corestate-Vorstand

Schmitt kommt, Schnidrig geht, neue Positionen

Autor: Gerhard Rodler

Der Aufsichtsrat der Corestate hat heute bekannt gegeben, dass Klaus Schmitt, früheres Vorstandsmitglied der Patrizia AG, zum 1. Januar 2021 für zunächst drei Jahre das Amt des Vorstandsvorsitzenden (CEO) übernehmen wird. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Lars Schnidrig wird Corestate auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2020 verlassen, um eine neue berufliche Aufgabe zu übernehmen.

Der Aufsichtsrat erweitert zudem den bisher zweiköpfigen Vorstand um zwei Ressorts. Daniel Löhken wird zum 1. November 2020 als Chief Legal and HR Officer in den Vorstand berufen und die Bereiche Recht, Compliance, ESG, Risikomanagement und Personal verantworten. Daneben wird künftig der Finanzbereich als eigenständiges Ressort im Vorstand vertreten sein. Die Besetzung erfolgt im Rahmen eines strukturierten Prozesses. Die neue Führung wird die eingeschlagene Strategie fortsetzen und sich weiter neben der konsequenten Entschuldung auf den Ausbau der Risikoklassen Core und Core+ konzentrieren.

Klaus Schmitt bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche in Deutschland und Europa mit. Er war über 14 Jahre Vorstandsmitglied der Patrizia und davor Geschäftsführer der Patrizia Projektentwicklung. Bevor er zu Patrizia kam, war er in verantwortlicher Position unter anderem bei der Siemens Real Estate tätig.

Daniel Löhken verantwortet als Chief Legal and HR Officer der Corestate-Gruppe die Bereiche Recht, Compliance, Risikomanagement, Personal und Interne Revision. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft und -finanzierung sowie im Kapitalmarktrecht. Bevor er zu Corestate kam, war er für Vonovia und Clifford Chance tätig.