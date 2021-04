immo flash

Karriere zum Tag: McKie zu CA Immo

John McKie übernimmt die Leitung der CA Immo Ungarn

Autor: Stefan Posch

© CA Immo

John McKie tritt zum 1. Juni 2021 als Managing Director in das ungarische Team von CA Immo ein. In dieser Funktion verantwortet er künftig alle ungarischen Geschäftsaktivitäten, einschließlich Asset Management, Vermietung, Marketing und Mieterbeziehungen.

John McKie ist ein erfahrener Immobilienprofi, der hauptsächlich in internationalen Immobilienunternehmen mit besonderem Schwerpunkt auf dem Einzelhandelssektor gearbeitet hat, zuletzt bei INGKA Centres (IKEA), wo er Projekte in ganz Europa betreute. Er kam 2002 zum ersten Mal nach Budapest und ist seitdem eng mit der Stadt verbunden.

"Wir sind davon überzeugt, dass John mit seiner breiten Immobilienexpertise insbesondere angesichts der sich ändernden Anforderungen und Rahmenbedingungen in unserem Budapester Markt einen positiven Beitrag leisten kann", kommentiert Matthew Lunt, Head of Assetmanagement AT & CEE bei der CA Immo.

"Ich freue mich sehr auf den Einstieg bei CA Immo in Budapest und darauf, zum weiteren Erfolg des Unternehmens beizutragen. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, das Budapester Portfolio optimal zu positionieren, um unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit im aktuellen dynamischen Marktumfeld zu sichern", so John McKie.